Салихамиджич подтвердил желание Левандовского уйти из «Баварии»: «Он сказал, что хотел бы попробовать что-то новое»

подтвердила желание Роберта Левандовского уйти из команды.

Об этом сообщил спортивный директор мюнхенского клуба .

«Я разговаривал с Робертом. Он сообщил мне, что не хочет принимать наше предложение о продлении контракта и хотел бы покинуть клуб.

Он сказал, что хотел бы попробовать что-то новое. Но наша позиция не изменилась: у него контракт до 30 июня 2023 года. Это факт», – сказал Салихамиджич в интервью Sky Sport.

На фоне интереса «Барселоны» к польскому форварду сообщалось, что для Левандовского переход в один из испанских топ-клубов всегда был желаемым вариантом продолжения карьеры.

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