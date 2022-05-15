Роберт Левандовски: «Бавария» не предложила мне новый контракт, и я решил уйти. Нужно найти наилучшее решение»

заявил, что не получил от «Баварии» предложение по контракту.

«Я не получил от «Баварии» предложения по новому контракту и решил уйти. Необходимо найти наилучшее решение как для меня, так и для клуба», – сказал нападающий «Баварии» для Bild.

После вчерашней игры с «Вольфсбургом» (2:2) форвард заявил, что хочет сменить клуб: «Это была моя последняя игра за «Баварию», вероятно».

Отметим, что ранее спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал, что Левандовски отказался от нового контракта с клубом: «Он сообщил мне, что не хочет принимать наше предложение о продлении контракта и хотел бы покинуть клуб».

Статистику 33-летнего форварда, который забил 50 голов в 46 матчах сезона за «Баварию», можно изучить здесь.

«Возможно, это был последний матч». Левандовски намекнул на уход из «Баварии», но его не отпускают

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков