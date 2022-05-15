Сергеев о споре Дзюбы с Геничем: «Когда я забил 8-й гол в РПЛ, Артем меня сразу поздравил. Он говорил хорошие слова после каждого моего мяча»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Константин Генич Матч ТВ Иван Сергеев Футбол

Иван Сергеев высказался о споре Артема Дзюбы с Константином Геничем.

Ранее комментатор «Матч ТВ» сообщил, что выиграл у Дзюбы спор, связанный с результативностью Сергеева.

– Один череповецкий сайт сравнил историю спора Константина Генича и Артема Дзюбы по поводу вас с историей в фильме «Девчата». Как вам такая шутка от земляков?

– Я же говорю, что сейчас мало читаю о себе (улыбается). А что пресса написала – может, это все с юмором было. Лично у меня нет никакой обиды по этому поводу ни на кого. 

Когда я забил восьмой гол в чемпионате с «Краснодаром», Артем Дзюба меня сразу поздравил, хоть сам на этот матч из-за небольшой травмы не ездил. А до этого, после каждого моего мяча подходил, хорошие слова говорил.

– Пока так получается, что вы выходите на поле в паре с Юри Альберто. С Дзюбой хотелось бы оказаться вместе на поле?

– Да! Очень интересно было бы. Тем более Артем – лучший бомбардир в истории российских чемпионатов, – сказал форвард «Зенита».

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