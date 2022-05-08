«Если Дзюба захочет перейти в «Црвену Звезду», сразу же самолет за ним вышлем». Родич о форварде «Зенита»

Экс-защитник «Зенита» прокомментировал возможный переход в «Црвену Звезду».

Серб являлся игроком петербургского клуба с 2013 по 2015 год, а сейчас выступает за команду из Белграда.

– Как вы относитесь к тому, что Артем Дзюба может оказаться в ?

– Если он захочет оказаться в нашей команде, нам это было бы очень приятно. Сразу же самолет за ним вышлем в Петербург (улыбается). А если серьезно – Артем очень хороший футболист и очень хороший человек. Лично я очень хорошо к нему отношусь. Считаю, он может серьезно помочь нам как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов.

– На чем основывается ваше мнение?

– Я не переставал все это время следить за . Когда могу – смотрю его матчи. И, конечно, вижу, как играет Дзюба. Поэтому что и говорить – он хороший игрок. Постоянно забивает сам и играет на команду.

– Как бывшего игрока «Зенита», партнеры по «Црвене Звезде» расспрашивают вас о Дзюбе?

– Да! Тем более, мы успели пересечься с ним и в «Зените», и потом в чемпионате России как соперники. Говорю ребятам – это лучший нападающий в России, – сказал Родич.

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