Быстров считает Дзюбу прошлым «Зенита»: «Артем помогал клубу брать чемпионства, но в таком возрасте тяжело играть на высоком уровне»

высказался о спаде в игре .

– Раньше Дзюба был главным игроком матчей против «Спартака». Сейчас Сергеев выдавил его из старта. В чем он превосходит Артема?

– За счет того, что он моложе, может делать больший объем работы. Все-таки в таком возрасте, как у Артема, тяжело играть на высоком уровне. Закономерно, что более молодой игрок вытесняет опытного.

– Сергеев – будущее «Зенита»?

– Все зависит от него. У него есть нужные качества, чтобы играть в основе. Он забивной. Чем-то напоминает Кержакова, который очень много назабивал, форварды похожего плана.

– Дзюба уже прошлое «Зенита»?

– Можно и так сказать. Но, знаете, прошлое, не прошлое, Дзюба очень помогал «Зениту» выигрывать чемпионства, но он же тоже не железный. Тренер, может, уже видит, что он не выполняет тот объем работы, который нужен.

Насчет его контракта – не знаю всей ситуации. Но тут все зависит от тренера и руководства, куда они хотят двигаться. Если команда будет играть в два форварда, а остаются только Сергеев и Альберто, то третий нападающий бы не помешал. Но дальше важно, какое будет предложение от клуба, какие аппетиты у Артема, пойдет ли он на уменьшение зарплаты. Много факторов.

– Верите в отъезд Дзюбы в Европу?

– Давайте будем объективны: в Европу уезжают, когда находятся в оптимальной форме, а не когда ты уже завершаешь карьеру, – сказал бывший игрок «Зенита».

В этом сезоне 33-летний нападающий забил 13 голов и отдал 7 передач в 37 матчах за во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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