Хави о Левандовском в «Барсе»: «Возраст не важен. Ибрагимович, Модрич, Алвес, Роналду и Месси хорошо выступают в больших клубах»

готов пригласить в «Барселону» Роберта Левандовского и других возрастных игроков.

– Роберту Левандовскому 33 года. Будет ли «Барса» подписывать ветеранов?

– Я подписал Дани Алвеса, когда ему было 38. Дело не в возрасте, а в игре.

Футболисты так серьезно следят за собой, с каждым годом они становятся все более профессиональными. Каждый игрок – это целый мир.

Ибрагимович, Модрич, … Все они хорошо выступают в больших клубах. Роналду и Месси – тоже. Возраст не приоритет. Сделает ли игрок нас лучше – вот что важно, – сказал главный тренер каталонцев.

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