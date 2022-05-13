«Барса» может подписать Морату, если не получится купить Левандовского. Хави общается с Альваро

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«Барселона» сохраняет интерес к нападающему «Ювентуса» Альваро Морате.

По данным As, основной целью каталонского клуба для усиления атаки стал форвард «Баварии» Роберт Левандовски, но есть устойчивое мнение о том, что непростое экономическое положение клуба не позволит осуществить эту сделку.

Кандидатуру Мораты «Барса» рассматривает на случай, если подписать поляка не удастся. Хави поддерживает контакты с испанцем.

В июне истекает срок аренды Альваро в «Ювентусе», он должен будет вернуться в «Атлетико». В соглашении прописана сумма выкупа – 35 млн евро, но пока «Ювентус» не демонстрирует большого желания выкупать форварда.

«Барселона» еще в январе пыталась подписать Морату, но «Атлетико» не хотел отпускать игрока, который мог бы усилить конкурента. Ключевым моментом могут стать 40 млн евро, за который мадридский клуб должен выкупить Антуана Гризманна у «Барсы», – Морату могут включить в сделку. Но пока неизвестно, останется ли француз в «Атлетико» на следующий сезон.

Мората хочет оказаться в клубе, в котором сможет подойти к ЧМ-2022 в хорошем состоянии.

В этом сезоне 29-летний форвард забил 11 голов и отдал 6 передач в 47 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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