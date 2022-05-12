«Бавария» продаст Левандовского летом, если за него предложат 35-40 млн евро

Стали известны условия, на которых продаст Роберта Левандовского летом.

Bild пишет, что мюнхенский клуб отпустит 33-летнего нападающего, если за него предложат 35-40 миллионов евро. Кроме того, как уточняет kicker, перед трансфером Левандовского в другой клуб «Бавария» должна будет найти ему замену.

Ранее стало известно, что Роберт сообщил руководству «Баварии» о нежелании продлевать контракт.

В этом сезоне форвард забил 49 голов в 45 матчах за «Баварию». Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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