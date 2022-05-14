Александр Дюков: «Переход РФС в Азию не рассматриваем. Мы остаемся членами УЕФА»

Россия не перейдет в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Переход РФС от УЕФА к Азиатской футбольной ассоциации не рассматриваем. Мы являемся членами УЕФА и остаемся.

Было много слухов перед исполкомом и конференцией УЕФА относительно того, что будет принято решение об исключении РФС, но это слухи, которые не имеют под собой никакого основания.

Мы принимали участие в конференции, я принимал участие в исполкоме. Такого вопроса не было, его никто не ставил», – сказал президент РФС Александр Дюков.

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