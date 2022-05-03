Геркус о переходе РФС в Азию: «Разве не интересно сыграть с Китаем, Кореей, Ираном? Можно ставить цель выигрывать азиатскую Лигу чемпионов»

предложил перейти в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«После в общем-то ожидаемых решений УЕФА по бану наших клубов и сборных (всех подряд без разбору) настал момент серьезно задуматься о перспективах нашего футбола на международной арене.

И тут я хочу активно поагитировать в пользу перехода в Азиатскую конфедерацию. Для всех наших сборных это вполне приличный и совсем не простой уровень конкуренции как для отбора и участия в Кубке Азии, так и для отбора на чемпионат мира. Например, вспомним, что мужские сборные Японии и Южной Кореи много раз доходили до 1/8 финала ЧМ, а Корея даже до полуфинала.

Путевки на ЧМ от Азии получают 4 сборных, есть все шансы быть в этой четверке.

Кроме этого, если говорить о сборных, в Азии очень высокий уровень женского футбола. Сборная Китая относительно недавно выигрывала чемпионат мира.

Наконец, сами соперники. Замечательно, конечно, год за годом играть с одними и теми же Кипрами и Словакиями в отборах, но разве не интересно сыграть со сборной Китая или Южной Кореи? С Ираном?

Теперь о клубах. Там уровень соперников сильно ниже, чем в Европе. Это факт и спорить бессмысленно. Но зато можно ставить (и иметь на то основания) цель выигрывать азиатскую чемпионов и Кубок Азиатской конфедерации. И не забываем, что победитель АЛЧ получает путевку на клубный чемпионат мира, на котором наши клубы сыграть шансов не имеют.

Среди клубов соперников точно будут представители Средней Азии: Узбекистана, Киргизии. Эти матчи вызовут большой интерес и у нас, и на выезде. Да и в другие страны региона: на Ближний Восток, в Восточную Азию, уверен, многим болельщикам будет крайне интересно слетать.

Это возможность прорекламировать нашу Премьер-лигу на новых территориях, выгодно продать туда медиа права, посмотреть и привлечь к нам интересных местных игроков. В целом, плюсы есть.

Я бы очень серьезно отнесся к этому варианту. Если все делать быстро, то можно уже через сезон вернуться в международный футбол», – написал бывший президент «Локомотива» в телеграм-канале.