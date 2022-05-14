Доннарумма будет основным вратарем «ПСЖ». Это решение руководства клуба

Теги ПСЖ лига 1 Франция Кейлор Навас Джанлуиджи Доннарумма Футбол

«ПСЖ» определился с основным вратарем на следующий сезон.

Руководство парижан решило, что первым номером будет Джанлуиджи Доннарумма, положив тем самым конец его конкуренции с Кейлором Навасом, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Équipe.

Оба голкипера публично заявляли, что ситуация с неопределенностью не может продолжаться дальше, и в «Пари Сен-Жермен» решили сделать ставку на 23-летнего итальянца.

У Джанлуиджи 4 сухих матча из 16 в Лиге 1, его статистика – здесь. Кейлор 8 раз из 20 отстоял на ноль, его статистика – тут.

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