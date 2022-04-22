Навас может уйти из «ПСЖ» этим летом из-за конкуренции с Доннаруммой. Кейлора могут продать за 10 млн евро

Кейлор Навас, вероятно, уйдет из «ПСЖ» этим летом.
Вратарю не нравится делить игровое время с Джанлуиджи Доннаруммой. Поэтому костариканец склоняется к уходу, о чем он сообщил своим близким, утверждает L’Équipe.
По информации Le Parisien, 35-летнего голкипера могут продать за 10 млн евро.
В этом сезоне Навас отыграл 23 матча в составе парижан во всех турнирах. 23-летний Доннарумма выходил на поле в 22 играх «ПСЖ».
Навас о «ПСЖ»: «У меня хорошие отношения с Доннаруммой, но я хочу играть в каждом матче. Ситуация должна измениться»