Навас может уйти из «ПСЖ» этим летом из-за конкуренции с Доннаруммой. Кейлора могут продать за 10 млн евро

, вероятно, уйдет из «ПСЖ» этим летом.

Вратарю не нравится делить игровое время с . Поэтому костариканец склоняется к уходу, о чем он сообщил своим близким, утверждает L’Équipe.

По информации Le Parisien, 35-летнего голкипера могут продать за 10 млн евро.

В этом сезоне Навас отыграл 23 матча в составе парижан во всех турнирах. 23-летний Доннарумма выходил на поле в 22 играх «ПСЖ».

Навас о «ПСЖ»: «У меня хорошие отношения с Доннаруммой, но я хочу играть в каждом матче. Ситуация должна измениться»