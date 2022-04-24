Леонардо: «ПСЖ» был доволен Навасом, но Доннарумма стал одним из лучших в мире – надо было подписать его в любом случае»

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Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо рассказал о ситуации с вратарями.

«Все с самого начала очевидно. У нас был отлично играющий Кейлор Навас, и мы были очень им довольны. Но Доннарумма стал одним из лучших вратарей мира, так что трансфер надо было совершить в любом случае, независимо от присутствия Наваса.

Мы старались давать обоим вратарям возможность поймать игровой ритм. Они хорошо понимают ситуацию. У нас не будет проблем с принятием решения, когда придет время. Есть подходящий всем вариант», – сказал Леонардо Sky Sport Italia.

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