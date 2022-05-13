Доннарумма о конкуренции с Навасом: «Ситуация будет иной в следующем сезоне, думаю. Клуб сделает выбор»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Кейлор Навас Джанлуиджи Доннарумма Футбол

Джанлуиджи Доннарумма считает, что в следующем сезоне не будет конкурировать с Кейлором Навасом.

Итальянский вратарь в этом сезоне провел за «ПСЖ» 16 матчей в Лиге 1, костариканец – 20.

«У нас хорошие отношения с Кейлором, мы оба понимаем ситуацию, однако это непросто. Мы должным образом разобрались с ней внутри коллектива и между собой.

Думаю, в следующем сезоне ситуация будет иной, потому что клуб сделает выбор», – сказал Доннарумма в интервью AFP.

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