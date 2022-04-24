Джанлуиджи Доннарумма: «Останусь в «ПСЖ» и попытаюсь выиграть ЛЧ. Я здесь, чтобы быть основным»

Джанлуиджи Доннарумма высказался о победе «ПСЖ» в Лиге 1.
«Десятая победа в чемпионате была нашей целью. Жаль, что с Лигой чемпионов все сложилось именно так. Я останусь в «ПСЖ» и попытаюсь выиграть Лигу чемпионов.
Титул принес нам удовлетворение. У меня этот год ушел на адаптацию, но я очень доволен тем, как все сложилось. Жаль, что мы разочаровали фанатов результатом в Лиге чемпионов, но мы постараемся наверстать упущенное».
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«Нам было очень грустно, ведь они всегда поддерживали нас и были 12-м игроком. Мы понимаем их. Мы тоже хотим добиваться хороших результатов в Европе».
О конкуренции с Кейлором Навасом
«Я здесь, чтобы быть основным вратарем. Как я уже сказал, этот год ушел на адаптацию. Перемены были непростыми, пришлось привыкать к другому языку и к местным привычкам.
У нас с Навасом прекрасные отношения, но, как он уже говорил, такая конкуренция никому не далась просто. Ситуация однозначно должна измениться», – сказал вратарь «ПСЖ» в интервью Sky Sport.
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