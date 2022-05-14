Тухель о словах Пепа о любви всей Англии к «Ливерпулю»: «Челси» не нужны симпатии всей страны, нам нужен кубок»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии болельщики Пеп Гвардиола Томас Тухель Футбол

Томас Тухель согласился со словами Пепа Гвардиолы о любви всей Англии к «Ливерпулю».

Главный тренер «Ман Сити», говоря о борьбе за титул, заявил: «Вся страна за «Ливерпуль». У него, конечно, потрясающая история в еврокубках, но лишь 1 победа в АПЛ за 30 лет». Тухель отреагировал на это высказывание перед финалом Кубка Англии с «красными».

«У вас есть ощущение, что вся страна любит «Ливерпуль», так что если «Челси» – плохие парни [в финале Кубка Англии], то нет проблем.

Мы принимаем эту роль. Нам не нужны симпатии всей страны, нам нужен кубок», – сказал главный тренер «Челси».

«Ливерпуль» сегодня сыграет с «Челси» на «Уэмбли». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:45 по московскому времени.

«Вся страна за «Ливерпуль»: и пресса, и все остальные». Пеп оторвался в гонке и неожиданно кольнул «Ливерпуль»

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные