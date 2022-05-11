Тухель о Кубке Англии: «Не может быть матча больше, чем игра с «Ливерпулем» или «Ман Сити» в финале»

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Томас Тухель высказался о матче с «Ливерпулем» в финале Кубка Англии. 

«Это огромный матч во всех смыслах. Это огромный матч, потому что это финал Кубка Англии на «Уэмбли», и в наши дни не может быть матча больше, чем игра с «Ливерпулем» или «Манчестер Сити» в финале. 

Когда ты играешь против «Ливерпуля», ты знаешь, что тебя ждет – они будут атаковать на полной скорости, играть с высокой интенсивностью и высочайшим качеством, как с мячом, так и без него. Вот чего нам следует ожидать. 

Мы можем поразмышлять о хороших играх против них в этом сезоне. Финал Кубка Лиги на «Уэмбли» был фантастической игрой для обеих команд, и нам понадобилось 22 пенальти, чтобы определить победителя. Домашний матч против них в чемпионате был отличным, мы совершили камбэк и сыграли 2:2, и ничья 1:1 в начале сезона на «Энфилде» также была блестящей игрой. 

Таким образом, было несколько очень равных матчей между этими командами, и это должно придать нам мужества, а также дать нам четкое представление о том, что нам необходимо в физическом, моральном, во всех смыслах, чтобы победить. Нам нужно, чтобы все было на высочайшем уровне», – сказал главный тренер «Челси»

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