Гвардиола о критике трат «Сити»: «Слушайте, а «Ливерпуль» в 70-80-е, а «МЮ»? Они тратили больше других»

считает критику трат несправедливой.

Тренер «горожан» ответил на критику клуба за большие расходы на трансферы, в частности, на недавний переход .

«Для людей есть только деньги. Если им хочется так думать – пусть. Но я точно знаю, что мы здесь работаем. Ок, не надо отдавать мне должное, но дайте нам отдать должное самим себе, моим игрокам, помощникам.

Слушайте, а «Ливерпуль» в 70-80-е, а «Манчестер Юнайтед»? Кто тратил больше? Это был «Норвич»? «Норвич» тратил больше денег в тот период? Или «Лестер»?

Нет, «Ливерпуль» и тратили больше денег, чем другие, но те деньги совершенно другие по сравнению с нынешними.

Я хочу изменить это [восприятие «Сити»]. Мы собираемся изменить это, но это не изменится очень долго, такова реальность. Единственный способ изменить восприятие – хорошо играть», – заявил Гвардиола.

Гвардиола о гонке за титулом: «Вся страна за «Ливерпуль». У него, конечно, потрясающая история в еврокубках, но лишь 1 победа в АПЛ за 30 лет»

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