Языджи выбыл до конца сезона из-за проблем со спиной

больше не сыграет за в этом сезоне из-за травмы.

«Сыграет ли Юсуф до конца сезона? Нет. Чтобы его спина восстановилась на 100%, ему нужно отдохнуть 2-3 недели, ничего не делая.

Его выздоровление затягивается просто потому, что он не может отдохнуть», – сказал агент турецкого хавбека.

ЦСКА в 29-м туре РПЛ в гостях сыграет с «Краснодаром», а в 30-м – дома с «Ростовом».

Арендованный у «Лилля» игрок забил 8 голов в 10 матчах . Его подробная статистика – здесь.

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