ЦСКА о выкупе Языджи: «Ситуация разрешится в конце мая. Работа идет: и по Юсуфу, и по всем другим контрактным вопросам»

В ЦСКА отреагировали на информацию про выкуп .

Ранее агент турецкого футболиста заявил, что сумма выкупа составит 11 миллионов евро.

«Клуб ранее уже сообщал, что ситуация по Языджи разрешится в конце мая. В данном случае все остается без изменений: и желание клуба, и ежедневный мониторинг ситуации.

Очень приятно слышать от агента о желании Юсуфа выиграть с ЦСКА чемпионат в следующем году, но не стоит воспринимать это как новость о трансфере.

Работа идет – и по Юсуфу, и по всем другим контрактным вопросам», – сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо

Языджи зимой был арендован армейцами у «Лилля». Он забил 8 голов в 9 матчах РПЛ, его статистика – здесь.