Ведущие легионеры ЦСКА останутся в клубе, бюджет на новый сезон – 6-7 млрд рублей (Иван Карпов)

ЦСКА постарается сохранить ведущих легионеров на следующий сезон РПЛ.
По сведениям журналиста Ивана Карпова, руководство планирует оставить в команде тех иностранцев, которые приносят ей пользу. Ожидается выкуп полузащитников Юсуфа Языджи (у «Лилля») и Хорхе Карраскаля (у «Ривер Плейт»). Должен продолжить выступать за армейцев и хавбек Хесус Медина.
Выкуп полузащитника Жана-Филиппа Гбамена у «Эвертона» находится под вопросом из-за того, что он, возможно, не нужен команде.
Финансовое положение ЦСКА оценивается как стабильное, а бюджет на сезон-2022/23 почти не изменится по сравнению с текущим – в пределах 6-7 млрд рублей.
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