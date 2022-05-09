Ведущие легионеры ЦСКА останутся в клубе, бюджет на новый сезон – 6-7 млрд рублей (Иван Карпов)

постарается сохранить ведущих легионеров на следующий сезон РПЛ.

По сведениям журналиста Ивана Карпова, руководство планирует оставить в команде тех иностранцев, которые приносят ей пользу. Ожидается выкуп полузащитников (у «Лилля») и (у «Ривер Плейт»). Должен продолжить выступать за армейцев и хавбек .

Выкуп полузащитника Жана-Филиппа Гбамена у «Эвертона» находится под вопросом из-за того, что он, возможно, не нужен команде.

Финансовое положение ЦСКА оценивается как стабильное, а бюджет на сезон-2022/23 почти не изменится по сравнению с текущим – в пределах 6-7 млрд рублей.

Бюджет «Спартака» сократится с 11 до 4 млрд рублей за 2 года («Спорт-Экспресс»)

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