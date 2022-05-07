Юсуф Языджи: «Соблюдаю пост во время Рамадана, но в дни матчей делаю некоторые исключения. Мне нужно быть полным сил, когда я играю»

рассказал о соблюдении поста во время Рамадана.

– На пресс-конференции после матча с «Динамо» главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий сказал, что пока шел месяц Рамадан, три игрока в команде, и ты в их числе, соблюдали пост. Тяжело ли было играть при определенных ограничениях в рационе?

– Я – мусульманин и действительно соблюдаю пост во время Рамадана. Но в дни матчей я делаю некоторые исключения, потому что не могу подвести свою команду. Мне нужно всегда быть полным сил, когда я играю.

– В итоге армейцы сумели одолеть бело-голубых, существенно повлияв на продолжавшуюся на тот момент чемпионскую гонку.

– Победа над «Динамо» была для нас очень важной, и я рад, что мы смогли взять три очка в игре с непростым соперником. Матч на ВЭБ Арене против «Сочи» будет для нас даже более значимым. Мы очень хотим выиграть его, потому что сейчас наша цель – быть как можно выше по итогам сезона, – сказал полузащитник ЦСКА.

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