Андрей Канчельскис: «Забудьте лет на 30, что сборная России будет играть где-то. У нас беда пришла»

оценил перспективы сборной России после отстранения команды от турниров .

– Карпин подтвердил, что после окончания сезона сборная не будет проводить сбор и играть товарищеские матчи, правильное ли это решение?

– Конечно. А зачем? Какой смысл? Зачем ребят собирать просто так? Когда нам скажут, что мы можем играть в международных турнирах, тогда и можно будет собирать наших футболистов. Забудьте лет на 30, что сборная России будет играть где-то. У нас беда пришла. Ну вот так получилось.

– Многие считают, что сборную нужно собирать всегда, чтоб ребята были в коллективе и в тонусе, вы так не считаете?

– Все будет, когда нас трогать не будут и мы сможем выступать на международных турнирах. А сейчас нас просто убили и уничтожили! Мы попали в бездну! У нас полная бездна! Знаете такое слово?!» – сказал бывший хавбек сборной России.

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