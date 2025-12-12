  • Спортс
  Лэмпард стал лучшим тренером месяца в Чемпионшипе 2-й раз подряд. Его «Ковентри» выиграл все 5 матчей в ноябре
Лэмпард стал лучшим тренером месяца в Чемпионшипе 2-й раз подряд. Его «Ковентри» выиграл все 5 матчей в ноябре

Лэмпарда во второй раз подряд признали лучшим тренером месяца в Чемпионшипе.

Главный тренер «Ковентри» Фрэнк Лэмпард признан лучшим тренером ноября в Чемпионшипе.

47-летний специалист получил приз лучшему тренеру во второй раз подряд – ранее его выбрали лучшим в октябре.

В ноябре «Ковентри» провел 5 матчей в Чемпионшипе и одержал пять побед – над «Шеффилдом» (3:1), «Сток Сити» (1:0), «Вест Бромвичем» (3:2), «Мидлсбро» (4:2) и «Чарльтоном» (3:1).

Лэмпард тренирует «Ковентри» с ноября 2024 года. Команда лидирует в таблице Чемпионшипа, набрав 44 очка после 20 туров.

Изображение: x.com/SkyBetChamp

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Чемпионшипа в X
logoФрэнк Лэмпард
logoчемпионшип
logoКовентри
logoпремьер-лига Англия
рейтинги
logoЧелси
