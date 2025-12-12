Лэмпард стал лучшим тренером месяца в Чемпионшипе 2-й раз подряд. Его «Ковентри» выиграл все 5 матчей в ноябре
Лэмпарда во второй раз подряд признали лучшим тренером месяца в Чемпионшипе.
Главный тренер «Ковентри» Фрэнк Лэмпард признан лучшим тренером ноября в Чемпионшипе.
47-летний специалист получил приз лучшему тренеру во второй раз подряд – ранее его выбрали лучшим в октябре.
В ноябре «Ковентри» провел 5 матчей в Чемпионшипе и одержал пять побед – над «Шеффилдом» (3:1), «Сток Сити» (1:0), «Вест Бромвичем» (3:2), «Мидлсбро» (4:2) и «Чарльтоном» (3:1).
Лэмпард тренирует «Ковентри» с ноября 2024 года. Команда лидирует в таблице Чемпионшипа, набрав 44 очка после 20 туров.
