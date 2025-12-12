  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Канчельскис о Денисове: «Сможет помочь «Зениту», хороший и качественный игрок. Выглядит очень достойно, точно не испортит игру»
41

Канчельскис о Денисове: «Сможет помочь «Зениту», хороший и качественный игрок. Выглядит очень достойно, точно не испортит игру»

Андрей Канчельскис: Денисов сможет помочь «Зениту», хороший и качественный игрок.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что защитник «Спартака» Даниил Денисов был бы полезен «Зениту».

Ранее сообщалось, что между сторонами состоялись неформальные контакты по поводу возможности подписания игрока.

«Зенит» имеет право заключить соглашение с Денисовым начиная с января 2026 года, поскольку до конца нынешнего договора футболиста с красно-белыми останется менее полугода.

«Хороший и качественный игрок, так что ничего не исключаю. Вопрос еще в том, отпустит ли его «Спартак», учитывая новый лимит, но все зависит от тренерского штаба и руководителей клуба.

Денисов является российским футболистом, который выглядит очень достойно и сможет помочь «Зениту». Если он перейдет, то точно не испортит игру», – сказал Канчельскис.

На счету 23-летнего Денисова 139 матчей, 1 гол и 11 результативных передач за «Спартак» во всех турнирах. 

Что делать с Хаби Алонсо?25820 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДаниил Денисов
logoАндрей Канчельскис
logoЗенит
лимит на легионеров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гасилин о Денисове из «Спартака» в «Зените»: «Кот в мешке – тяжело переходить из середняка в топ-клуб. Петербуржцы шерстят рынок в свете нового лимита»
12 декабря, 15:37
Защитник «Спартака» Денисов интересен «Зениту». Между сторонами были неформальные контакты (Metaratings)
12 декабря, 12:20
«Спартак» и Денисов обсуждают продление контракта на 3 года. Защитник интересен «Краснодару» (Metaratings)
4 декабря, 17:25
Главные новости
Первый тренер Сафонова: «Матвей должен играть по спортивному принципу. Видимо, у Шевалье в контракте с «ПСЖ» пункт, чтобы он всегда выходил в старте»
31 минуту назад
Победы «Барсы» и «Арсенала», «Россия 25» выиграла на старте КПК, Сафонов снова сыграл за «ПСЖ» и другие новости
51 минуту назад
Мечтали про браслет Whoop? Мы разыгрываем три таких в новом квизе про ЛЧ
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Батраков и Кисляк — это даже не 10% от Радимова. Когда он начинал в ЦСКА, у всех было ощущение феномена, который мог все». Слуцкий о хавбеках
сегодня, 03:32
Итурральде об отмене гола «Осасуны» «Барсе»: «Катена споткнулся и налетел на Жоана Гарсию перед ударом Эррандо»
сегодня, 03:16
Артета о 2:1 с «Вулвс»: «Арсенал» сам усложнил себе задачу – это главный урок. Побеждать нужно увереннее. Мы провели 2-3 минуты абсолютно пассивно»
вчера, 22:42
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
12 декабря, 20:50Тесты и игры
Слот о Салахе: «Нет проблем, которые нужно урегулировать. Ситуация с ним такая же, как и с любым другим игроком»
вчера, 22:26
Морган о 2:1 «Арсенала» с «Вулвс»: «Мы играли дерьмово, но все равно победили. Жезус – наш спаситель в преддверии Рождества 🙏🏻»
вчера, 22:10
У Дьокереша 0+0 в 5 последних матчах за «Арсенал». Форвард забил 6 мячей в 19 играх после трансфера за 63,5+10 млн евро
вчера, 21:59
Ко всем новостям
Последние новости
Кечинов о Черчесове и «Динамо»: «Он бы не отказался. С этим тренером любая топ-команда будет бороться за самые высокие места»
4 минуты назад
«Удинезе» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
19 минут назад
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
47 минут назад
Экс-защитник «Спартака» Инсаурральде: «Хочу поиграть еще год». 41-летний игрок близок к продлению контракта с «Сармьенто» из Аргентины
сегодня, 04:00
«Милан» – «Сассуоло». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
сегодня, 03:44
Кечинов назвал Мусаева лучшим тренером РПЛ: «Проводит колоссальную работу. С игроками высокого класса работать сложнее, к каждому нужно найти подход»
сегодня, 02:48
Защитник «Рубина» Нижегородов: «Ждите меня в «Реале» через полгодика. У меня и отец, и дядя успешно играли против «Мадрида»
сегодня, 02:34
Юлманд о 2:0 с «Кельном»: «Байер» победил заслуженно. Командный дух был на высоте»
сегодня, 02:19
«Вулверхэмптон» впервые проиграл 9 матчей подряд в чемпионате Англии. У «волков» 2 очка в 16 играх
сегодня, 01:59
Мостовой о «Краснодаре»: «Главный фаворит на золото РПЛ, они показывают отличный футбол. Если зимой найдут подмену Кордобе, команда будет полностью укомплектована»
вчера, 21:48