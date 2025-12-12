Канчельскис о Денисове: «Сможет помочь «Зениту», хороший и качественный игрок. Выглядит очень достойно, точно не испортит игру»

Андрей Канчельскис: Денисов сможет помочь «Зениту», хороший и качественный игрок.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что защитник «Спартака » Даниил Денисов был бы полезен «Зениту».

Ранее сообщалось , что между сторонами состоялись неформальные контакты по поводу возможности подписания игрока.

«Зенит » имеет право заключить соглашение с Денисовым начиная с января 2026 года, поскольку до конца нынешнего договора футболиста с красно-белыми останется менее полугода.

«Хороший и качественный игрок, так что ничего не исключаю. Вопрос еще в том, отпустит ли его «Спартак», учитывая новый лимит, но все зависит от тренерского штаба и руководителей клуба.

Денисов является российским футболистом, который выглядит очень достойно и сможет помочь «Зениту». Если он перейдет, то точно не испортит игру», – сказал Канчельскис.

На счету 23-летнего Денисова 139 матчей, 1 гол и 11 результативных передач за «Спартак» во всех турнирах.