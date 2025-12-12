Канчельскис о Денисове: «Сможет помочь «Зениту», хороший и качественный игрок. Выглядит очень достойно, точно не испортит игру»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что защитник «Спартака» Даниил Денисов был бы полезен «Зениту».
Ранее сообщалось, что между сторонами состоялись неформальные контакты по поводу возможности подписания игрока.
«Зенит» имеет право заключить соглашение с Денисовым начиная с января 2026 года, поскольку до конца нынешнего договора футболиста с красно-белыми останется менее полугода.
«Хороший и качественный игрок, так что ничего не исключаю. Вопрос еще в том, отпустит ли его «Спартак», учитывая новый лимит, но все зависит от тренерского штаба и руководителей клуба.
Денисов является российским футболистом, который выглядит очень достойно и сможет помочь «Зениту». Если он перейдет, то точно не испортит игру», – сказал Канчельскис.
На счету 23-летнего Денисова 139 матчей, 1 гол и 11 результативных передач за «Спартак» во всех турнирах.