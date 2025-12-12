Стоимость Мбаппе выросла до 200 млн евро по версии Transfermarkt. Форвард «Реала» догнал Ямаля и Холанда в списке самых дорогих игроков мира
Килиан Мбаппе вошел в число самых дорогих игроков мира.
Рыночная стоимость Килиана Мбаппе возросла до 200 миллионов евро.
Transfermarkt представил обновленную стоимость футболистов Ла Лиги.
Форварда «Реала» оценили в 200 млн евро – на 20 млн больше, чем в предыдущем варианте списка.
Таким образом, француз сравнялся с Ламином Ямалем («Барселона») и Эрлингом Холандом («Манчестер Сити») в списке самых дорогих игроков мира.
