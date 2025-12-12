Стоимость Мбаппе выросла до 200 млн евро по версии Transfermarkt. Форвард «Реала» догнал Ямаля и Холанда в списке самых дорогих игроков мира

Килиан Мбаппе вошел в число самых дорогих игроков мира.

Рыночная стоимость Килиана Мбаппе возросла до 200 миллионов евро.

Transfermarkt представил обновленную стоимость футболистов Ла Лиги .

Форварда «Реала » оценили в 200 млн евро – на 20 млн больше, чем в предыдущем варианте списка.

Таким образом, француз сравнялся с Ламином Ямалем («Барселона ») и Эрлингом Холандом («Манчестер Сити») в списке самых дорогих игроков мира.