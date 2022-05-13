Депутат Терюшков о бане российских команд: «На кой хрен нам соревноваться с лучшими? Нужна своя международная повестка, это задача сверхдержавы»

Роман Терюшков прокомментировал отстранение России от международных турниров.

«Понимаем, что такое и . Швейцария, согласно административно-территориальному делению, – это кантоны. Каждый кантон обладает своей конституцией, законодательством, они отличаются друг от друга.

Понимаем, что по сути ФИФА, УЕФА, – региональные организации, которые наделены правом. Получили эту войну достаточно давно, когда региональные организации лишают суверенную страну части ее суверенитета, – гимна, герба, флага. Мы с этим согласились.

Дальше они идут тем же путем. – тоже международная как бы организация, зарегистрированная в кантоне Швейцарии. Это абсурд: если бы Бабушкинский районный суд отстранил международную олимпийскую команду США от участия в Играх.

Они этим правом будут в любом случае пользоваться, пока мы будем представлены в них, будем довольствоваться этим положением. Нужно выходить из международных организаций и создавать свои, чтобы проводить турниры.

Говорим о том, что хотим соревноваться с лучшими. На чаше весов суверенитет и безопасность страны. На кой хрен нам нужны эти лучшие? Нам нужно создавать свою международную повестку, отличную от кантонального права Швейцарии, в этом задача сверхдержавы», – сказал депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок».

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков