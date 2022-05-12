«Человек разбил вам машину, а потом извинился – так получилось». Геркус о словах Чеферина об отстранении России

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Илья Геркус прокомментировал слова президента УЕФА об отстранении российских команд. 

2 мая исполком УЕФА отстранил российские клубы и сборные от соревнований под своей эгидой на 1 сезон. На пресс-конференции по итогам конгресса УЕФА президент союза Александер Чеферин заявил, что должен извиниться за то, что санкции затронули спортсменов, но у УЕФА не было другого выбора.

Я бы не усложнял. Посыла никакого нет. Что случилось – то случилось. Ну, извините. Человек разбил вам машину, а потом извинился – так получилось.

Отошли от своих принципов, но мне было при этом грустно, – сказал бывший президент «Локомотива» в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».

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