прокомментировал слова президента об отстранении российских команд.

2 мая исполком УЕФА отстранил российские клубы и сборные от соревнований под своей эгидой на 1 сезон. На пресс-конференции по итогам конгресса УЕФА президент союза заявил, что должен извиниться за то, что санкции затронули спортсменов, но у УЕФА не было другого выбора.

Я бы не усложнял. Посыла никакого нет. Что случилось – то случилось. Ну, извините. Человек разбил вам машину, а потом извинился – так получилось.

Отошли от своих принципов, но мне было при этом грустно, – сказал бывший президент «Локомотива» в эфире программы «Есть тема!» на .

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