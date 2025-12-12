11 игроков «Реала» недоступны на матч с «Алавесом»: Мбаппе под вопросом, Хейсен вернулся, Рюдигер не сыграет
По данным As, речь идет про Даниэля Карвахаля, Трента Александер-Арнолда, Эдера Милитао, Давида Алабу, Антонио Рюдигера, Ферлана Менди, Альваро Каррераса, Франа Гарсию, Эдуардо Камавинга, Эндрика и, скорее всего, Мбаппе. Это касается не только травм, но и дисквалификаций.
Отмечается также, что Вальверде беспокоит мышечное перенапряжение, но он, вероятнее всего, сыграет в этом матче.
При этом в состав «Реала» вернулся центральный защитник Дин Хейсен.
Ранее сообщалось, что «Реал» дал тренеру Хаби Алонсо три матча на исправление ситуации.
