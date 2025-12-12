  • Спортс
  11 игроков «Реала» недоступны на матч с «Алавесом»: Мбаппе под вопросом, Хейсен вернулся, Рюдигер не сыграет
11 игроков «Реала» недоступны на матч с «Алавесом»: Мбаппе под вопросом, Хейсен вернулся, Рюдигер не сыграет

11 игроков «Реала» недоступны перед матчем с «Алавесом».

11 футболистов «Реала» недоступны перед матчем Ла Лиги с «Алавесом».

По данным As, речь идет про Даниэля Карвахаля, Трента  Александер-Арнолда, Эдера МилитаоДавида Алабу, Антонио Рюдигера, Ферлана Менди, Альваро Каррераса, Франа Гарсию, Эдуардо Камавинга, Эндрика и, скорее всего, Мбаппе. Это касается не только травм, но и дисквалификаций.

Отмечается также, что Вальверде беспокоит мышечное перенапряжение, но он, вероятнее всего, сыграет в этом матче.

При этом в состав «Реала» вернулся центральный защитник Дин Хейсен.

Ранее сообщалось, что «Реал» дал тренеру Хаби Алонсо три матча на исправление ситуации.

