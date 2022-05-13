У Левандовского напряженные отношения с Нагельсманном. Форвард говорил тренеру, что «Бавария» играет хуже из-за его тактики

У Роберта Левандовского напряженные отношения с .

По данным Sport1.de, на протяжении второй половины сезона форвард несколько раз давал Нагельсманну понять, что игра «Баварии» страдает от выбранной им тактики. Кроме того, Левандовски считает тренировки «Баварии» при Нагельсманне слишком тяжелыми.

По языку тела Левандовского было понятно, что он недоволен ситуацией в клубе.

Ранее стало известно, что Роберт сообщил руководству «Баварии» о нежелании продлевать контракт. Его готовы продать за 35-40 млн евро.

В этом сезоне 33-летний форвард забил 49 голов в 45 матчах за «Баварию». Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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