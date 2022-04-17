Левандовски недоволен Нагельсманном. Ему не нравятся тактика «Баварии» и методы работы тренера

Теги Бавария бундеслига Германия Роберт Левандовски Юлиан Нагельсманн Футбол

Роберта Левандовского не устраивает тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн.

Ранее сообщалось, что два лидера «Баварии» постоянно критикуют тактику, выбираемую Нагельсманном, а также сложные задания на тренировках, которые он дает. Тренера это волнует.

По информации журналиста Sport1.de Керри Хау, один из этих футболистов – Роберт Левандовски. Поляку не нравятся тактика Нагельсманна и его методы работы.

В этом сезоне 33-летний нападающий забил 47 голов в 41 матче за «Баварию». Его статистику можно изучить здесь.

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