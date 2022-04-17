Левандовски недоволен Нагельсманном. Ему не нравятся тактика «Баварии» и методы работы тренера

Роберта Левандовского не устраивает тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн.
Ранее сообщалось, что два лидера «Баварии» постоянно критикуют тактику, выбираемую Нагельсманном, а также сложные задания на тренировках, которые он дает. Тренера это волнует.
По информации журналиста Sport1.de Керри Хау, один из этих футболистов – Роберт Левандовски. Поляку не нравятся тактика Нагельсманна и его методы работы.
В этом сезоне 33-летний нападающий забил 47 голов в 41 матче за «Баварию». Его статистику можно изучить здесь.