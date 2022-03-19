Юлиан Нагельсманн: «Бавария» слишком часто теряла мяч, давала «Униону» создавать моменты, но от 4:0 не отказываются, я доволен»

Теги Бавария бундеслига Германия Унион Берлин Роберт Левандовски Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн нашел повод покритиковать «Баварию» после разгрома «Унион Берлин».

Мюнхенцы в 27-м туре Бундеслиги добились победы со счетом 4:0.

«Конечно, я доволен результатом, но не в полной мере. Мы позволили создать у своих ворот два опасных момента в первом тайме, а также слишком часто теряли мяч.

Но в то же время мы сохранили ворота сухими и забили 4 мяча. От такого результата не отказываются.

С Левандовским я часто общаюсь, мы постоянно обмениваемся мнениями. Сегодня он сыграл очень хорошо. Мы хотим сохранить его в команде, но не всегда все складывается просто.

У меня нет ощущения, что он не хочет остаться. В конце концов, решение должно быть совместным. Переговоры точно состоятся», – сказал главный тренер «Баварии» Sky Sport Deutschland.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные