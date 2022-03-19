Нагельсманн о продлении контрактов Левандовского, Нойера и Мюллера: «В прессе все представлено так, будто это легко, но надо все обсудить с агентами»

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Юлиан Нагельсманн объяснил, почему «Баварии» непросто продлить контракты с лидерами.

Мюнхенский клуб ведет переговоры о заключении новых договоров с вратарем Мануэлем Нойером, полузащитником Томасом Мюллером и форвардом Робертом Левандовским.

«Все три игрока очень важны для нас, но пресса представляет все так, будто никаких сложностей тут нет.

А ведь нужно провести несколько встреч, обсудить все с игроками и тем более с их агентами, а это не всегда легко.

Но это те ветераны, которые нам нужны. Все они являются лицом «Баварии» на протяжении нескольких лет. Здорово, что все трое уже проходили через подобные ситуации, и их игра от этого не страдает», – сказал главный тренер «Баварии».

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