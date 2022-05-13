«МЮ» купит де Йонга у «Барсы» за 75+ млн евро в ближайшие недели. Хави одобрил продажу (Cuatro)

Френки де Йонг может перейти в «Манчестер Юнайтед» из «Барселоны».

По данным Cuatro, в ближайшие недели полузащитник станет игроком английского клуба. получит за него более 75 миллионов евро. Трансфер оформят к первые дни летнего окна. О сделке могут объявить даже до завершения сезона.

Сделку одобрили совет директоров и экономический департамент «Барсы», президент клуба и тренер Хави. 42-летний специалист хочет, чтобы «Барселона» обновила полузащиту летом. После продажи де Йонга тренер хочет видеть в команде нескольких новых полузащитников, которые по стилю игры походили бы на Педри. нужны футболисты, которые понимают тот стиль игры, который он пытается поставить команде.

не включит никого из своих игроков в сделку с «Барселоной». Сторонам еще предстоит согласовать окончательную сумму сделки и условия, на которых будут производиться платежи.

В этом сезоне 25-летний хавбек провел 45 матчей в составе каталонского клуба, забил 4 гола и отдал 5 передач. Его полную статистику можно найти здесь.

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