«МЮ» купит де Йонга у «Барсы» за 75+ млн евро в ближайшие недели. Хави одобрил продажу (Cuatro)

Френки де Йонг может перейти в «Манчестер Юнайтед» из «Барселоны».
По данным Cuatro, в ближайшие недели полузащитник станет игроком английского клуба. «Барселона» получит за него более 75 миллионов евро. Трансфер оформят к первые дни летнего окна. О сделке могут объявить даже до завершения сезона.
Сделку одобрили совет директоров и экономический департамент «Барсы», президент клуба Жоан Лапорта и тренер Хави. 42-летний специалист хочет, чтобы «Барселона» обновила полузащиту летом. После продажи де Йонга тренер хочет видеть в команде нескольких новых полузащитников, которые по стилю игры походили бы на Педри. Хави нужны футболисты, которые понимают тот стиль игры, который он пытается поставить команде.
«Манчестер Юнайтед» не включит никого из своих игроков в сделку с «Барселоной». Сторонам еще предстоит согласовать окончательную сумму сделки и условия, на которых будут производиться платежи.
В этом сезоне 25-летний хавбек провел 45 матчей в составе каталонского клуба, забил 4 гола и отдал 5 передач. Его полную статистику можно найти здесь.
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