определилась, за какую сумму отпустит полузащитника Френки де Йонга.

На 25-летнего хавбека претендует . Накануне появилась информация, что английский клуб подпишет игрока за 70-80 млн евро.

Однако, как сообщает Diario Sport, руководство сине-гранатовых оценивает нидерландца примерно в 100 миллионов.

В «Барселоне» не стремятся продавать де Йонга. Сам футболист также не настроен уходить.

Тем не менее боссы каталонской команды понимают, что трансфер де Йонга может помочь клубу, столкнувшемся с финансовыми трудностями.

Однако уйдет полузащитник, только если сам в итоге согласится на трансфер, а «Барса» получит устраивающее ее предложение.

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