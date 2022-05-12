«Барселона» определилась, за какую сумму отпустит полузащитника Френки де Йонга.
На 25-летнего хавбека претендует «Манчестер Юнайтед». Накануне появилась информация, что английский клуб подпишет игрока за 70-80 млн евро.
Однако, как сообщает Diario Sport, руководство сине-гранатовых оценивает нидерландца примерно в 100 миллионов.
В «Барселоне» не стремятся продавать де Йонга. Сам футболист также не настроен уходить.
Тем не менее боссы каталонской команды понимают, что трансфер де Йонга может помочь клубу, столкнувшемся с финансовыми трудностями.
Однако уйдет полузащитник, только если сам в итоге согласится на трансфер, а «Барса» получит устраивающее ее предложение.
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