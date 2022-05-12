«Барса» отпустит Френки де Йонга за 50-60 млн евро и рассмотрит предложения по всем своим игрокам, за исключением 5-6

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Френки де Йонг Рональд Араухо Эрик Гарсия Ферран Торрес Анссумане Фати Педри Гави Футбол

«Барселона» рассмотрит предложения о трансфере полузащитника Френки де Йонга.

Вчера появилась информация, что приобрести 25-летнего нидерландца за 70-80 млн евро намерен «Манчестер Юнайтед».

Сегодня Diario Sport сообщил, что каталонский клуб оценивает игрока в 100 млн евро, однако, по данным Goal.com, боссы сине-гранатовых сядут за стол переговоров, если получат предложение в размере 50-60 миллионов.

Более того, «Барса» готова рассматривать предложения практически по всем своим игрокам, за исключением пяти-шести «неприкасаемых», в числе которых Эрик Гарсия, Рональд Араухо, Педри, Гави, Ферран Торрес и Ансу Фати.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные