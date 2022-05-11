«Барселона» продаст Френки де Йонга «МЮ» за 70-80 млн евро до конца мая (Жерар Ромеро)

Полузащитник Френки де Йонг, вероятно, покинет «Барселону».
Как утверждает журналист Жерар Ромеро, хавбек до конца месяца будет приобретен «Манчестер Юнайтед», вероятность – 95%. Сумма трансфера составит 70-80 млн евро.
В каталонском клубе считают, что нидерландец значительно потеряет в стоимости, если останется в команде еще на сезон и не сможет должным образом раскрыться. Намерение совершить трансфер обусловлено экономическими причинами.
В текущем сезоне де Йонг провел 31 игру в Ла Лиге и забил 3 мяча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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