Андрей Мостовой о лучшем моменте сезона: «Однозначно 7:1 со «Спартаком». Историческая победа»

назвал победу над «Спартаком» (7:1) лучшим моментом сезона.

– «Зенит»-2022 и «Зенит»-2021. Чем отличаются эти команды?

– Глобальных изменений не вижу. У нас похожий и укомплектованный состав. Нас покидали некоторые футболисты, но их здорово заменяли новички. Ушел Дриусси – добавился Клаудиньо. Команда стабильно и постоянно развивается.

– А как изменился за этот год конкретно ты?

– У меня добавился опыт. Играть в «Сочи» – это один вид ответственности. В «Зените» – другой. Провести два года в чемпионской команде – это и психологическое, и ментальное развитие. Мне кажется, я действительно прокачал психологию: раньше сильно переживал после неудачных матчей, теперь же быстро их забываю и качественнее готовлюсь к новой игре.

– Давай вспомним лучшие моменты этого сезона.

– Однозначно 7:1 со «Спартаком»: историческая победа с таким счетом, к тому же я отметился двумя голами. Также очень запоминающимся получился матч Лиги чемпионов с «Челси» на «Стэмфорд Бридж» – великий стадион, великая команда в соперниках, гимн турнира.

Лига чемпионов – огромный праздник. Особенно когда играешь против команд уровня «Челси» и «Ювентуса», еще и на таких стадионах, - сказал полузащитник .

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