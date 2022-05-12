«Не чемпионство «Зенита», а финал «Динамо» — «Спартак» станет украшением сезона». Баженов о Кубке

высказался в преддверии финала БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» – «Динамо».

«Не чемпионство , а именно финал Кубка России «Динамо» — «Спартак» в «Лужниках» станет украшением этого сезона. Думаю, болельщики обеих команд будут с нетерпением ждать этого матча, будет бешеный ажиотаж.

Даже в моем окружении все хотят попасть на этот финал! Потому что это вообще класс! Я буду болеть за своих, но независимо от того, кто победит, это будет праздник футбола.

Две команды достойны друг друга. «Динамо» более стабильно в сезоне, хотя в конце есть какой-то спад. «Спартак» все равно в какой-то стадии трансформации. Главное, что «Спартак» вышел в финал, где все решает одна игра. На бумаге шансы равные», — сказал экс-форвард красно-белых.

«Спартак» и «Динамо» в финале Кубка! У кого-то будет долгожданный трофей

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