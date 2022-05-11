«Зенит» нанес «Спартаку» унизительное поражение в последней игре – это лучшая мотивация». Ваноли о матче РПЛ

Главный тренер «Спартака» хочет удачно провести игру с «Зенитом» в .

Сегодня красно-белые разгромили «Енисей» (3:0) в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России. Матч с петербуржцами состоится 15 мая, в первом круге московская команда уступила 1:7.

«В раздевалке я сказал ребятам, что мы можем праздновать победу.

Но с завтрашнего дня мы должны сконцентрироваться на матче с , потому что они нанесли нам унизительное поражение в последней игре. Это для нас лучшая мотивация на этот матч», – сказал Ваноли.

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