Андрей Мостовой: «Спартак» обыграть всегда хочется, будет 200% отдачи»

Хавбек прокомментировал победу над «Химками» (1:0) в .

– Игра шла полностью под нашем контролем. Да, был счет 1:0, но команда была спокойна и довела дело до победного.

– Почему отдали инициативу во втором тайме?

– Такое бывает, всю игру невозможно доминировать, ничего необычного.

С Жирковым еще вчера созвонились, поболтали немного и сегодня поговорили на поле перед матчем – соскучился, он хороший человек. Поздравил нас, поменялись футболками.

– Стали ли сильнее по сравнению с первым кругом?

– Сегодня много человек не приехали из состава. Думаю, это показатель. Они вышли из зоны вылета. Стали сильнее по сравнению с первым кругом.

Когда ты чемпион, чувствуешь себя очень приятно. Видно, что город радовался сегодня. Круто, кайфово. Атмосфера на матче была хорошая.

Думаю, «Спартак» обыграть всегда хочется, поэтому будет 200% отдачи, – сказал Мостовой.

Игра между «Зенитом» и пройдет 15 мая в 29-м туре чемпионата России.

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