Андрей Мостовой: «На мотивации «Зенита» отсутствие еврокубков не скажется – хотим брать титулы и выигрывать в каждом матче»

не считает, что отстранение от еврокубков повлияет на мотивацию «Зенита».

«От нас ничего не зависит, мы просто очень надеемся, что скоро вернемся в еврокубки. А пока мы концентрируемся на внутренних турнирах, в том числе на новых, которые скоро должны появиться.

На нашей мотивации отсутствие еврокубков никак не скажется – нам хочется брать титулы и выигрывать в каждом матче», – сказал полузащитник .

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