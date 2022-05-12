Андрей Мостовой: «На мотивации «Зенита» отсутствие еврокубков не скажется – хотим брать титулы и выигрывать в каждом матче»

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Андрей Мостовой не считает, что отстранение от еврокубков повлияет на мотивацию «Зенита».

«От нас ничего не зависит, мы просто очень надеемся, что скоро вернемся в еврокубки. А пока мы концентрируемся на внутренних турнирах, в том числе на новых, которые скоро должны появиться.

На нашей мотивации отсутствие еврокубков никак не скажется – нам хочется брать титулы и выигрывать в каждом матче», – сказал полузащитник «Зенита».

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