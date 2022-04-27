Дуайт Йорк: «В «МЮ» катастрофа в плане состава и состояния команды. Тен Хагу дадут время, но фанаты захотят увидеть прогресс»

Бывший форвард высказался о перспективах Эрика тен Хага.

Тренер, сейчас возглавляющий , со следующего сезона будет работать в «МЮ».

«Тен Хаг взялся за очень тяжелую работу. Просто потому, что с точки зрения состава и состояния команды в «МЮ» своего рода катастрофа. От этого никуда не деться. Клуб не в том состоянии, в каком должен быть.

Но это новая задача для тренера, которого многие и не знают. Очевидно, он многого добился в Нидерландах, но – это совсем другой футбол. Работа тренером «МЮ» – это работа совсем другого калибра.

Тен Хаг должен взять все под свой контроль, тогда он сможет внедрить свой стиль, сможет получить тех игроков, из которых сможет выжать максимум. Это ключевой аспект.

Ему дадут время, и фанаты это понимают, но захотят увидеть прогресс. Я желаю ему удачи, но нет никаких сомнений в том, что это главная работа в мировом футболе, и легко не будет», – отметил Йорк.