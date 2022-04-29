Тен Хаг попросил «МЮ» не отвлекать его от подготовки к матчам «Аякса». Клуб борется за чемпионство

Эрик тен Хаг попросил не беспокоить его.

Тренер, который возглавит манкунианцев со следующего сезона, продолжает работу главным тренером «Аякса» и ведет соперничество с за первое место в чемпионате Нидерландов.

Поэтому тен Хаг сказал руководству «Ман Юнайтед» не отвлекать его как минимум за 48 часов до матчей «Аякса», чтобы полноценно сфокусироваться на подготовке.

«Аяксу» предстоит провести еще четыре игры до завершения сезона в чемпионате. Команда идет на первом месте с 75 баллами в активе, у ПСВ – 71 очко на счету.

Отмечается, что личные переговоры «МЮ» и тен Хага состоялись во время мартовского международного перерыва, а последующие беседы проводились только во время перерывов в расписании .

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