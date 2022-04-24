Эрик тен Хаг: «У меня нет мнения о результатах «МЮ», так как я уважаю тех, кто там работает»

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг не стал отвечать на вопрос о спаде «Манчестер Юнайтед».

– Сейчас много говорят о том, что вам сложно концентрироваться на «Аяксе».

– Я всегда фокусируюсь на работе, которую должен делать. Без разницы, что меня окружает.

– Вам нужно тратить время, думая о том, как вы организуете работу в «Ман Юнайтед». 

– На будущее приходится тратить время, но сейчас все мои мысли и энергия сконцентрированы на «Аяксе».

– «Манчестер Юнайтед» потерпел очередное поражение.

– У меня нет мнения о результатах «Ман Юнайтед», потому что я уважаю тех, кто там работает. Сейчас я несу ответственность за «Аякс», поэтому я даю комментарии только об этом клубе, – сказал тренер в ходе пресс-конференции.

Криштиану забил «Арсеналу» 100-й гол в АПЛ – посвятил умершему сыну. Но «МЮ» проиграл и почти потерял шансы на ЛЧ

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