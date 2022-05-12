Семин о ситуации с Рангником и Гиздолем: «Напоминает фильм «Блеф». Хуже «МЮ» не играл никогда»

считает, что никогда не играл хуже, чем при .

– Бывший главный тренер «Краснодара» немец Фарке уехал из России, но достойно попрощался с командой. Его соотечественник Шварц остался в «Динамо». А третий немец, Гиздоль из «Локомотива», сбежал, не сказав никому ни слова. Как вы к этому отнеслись?

– Что касается «Локомотива», то буду краток. Вся эта история напоминает мне фильм «Блеф» с Адриано Челентано. Рангник с дальнейшим переездом в «Манчестер Юнайтед», за который англичанам не пришлось платить ни копейки... Что это было такое – никто ничего не понял. С Гиздолем – то же самое. Посмотрите «Блеф» – может, это что-то напомнит.

– Как относитесь к работе Рангника в «МЮ» – клубе, к которому вы неравнодушны со времен Фергюсона?

– Отношусь так же, как, по-моему, и все в Англии, как футболисты к нему относятся. Хуже «МЮ», по-моему, не играл никогда. Это входит в ту же историю, в тот же фильм. Одно и то же, – сказал бывший главный тренер .

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков