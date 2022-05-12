поделился воспоминаниями о стажировке у .

– В 1999 году вы, два года подряд тренер-полуфиналист Кубка кубков, ездили на стажировку к Алексу Фергюсону, который в том году выиграл Лигу чемпионов. Что он оказался за человек и что вы из этого общения почерпнули?

– Поразила доброжелательность, с которой он меня принял. Уделил столько внимания при таком напряженном календаре чемпионата Англии! С его помощью удалось все посмотреть, что было на старой базе . Мог посидеть рядом с футбольным полем, посмотреть тренировку, послушать реакцию игроков на то или иное упражнение. Он даже пригласил меня к себе домой выпить вина!

Был у нас и обед в каком-то манчестерском ресторане. По-моему, это даже был специализированный ресторан для болельщиков «МЮ». После любой тренировки мог уделить время, объяснить какие-то нюансы, которые я был способен понять без присутствия переводчика (его и не было). В общем, простой, нормальный человек без какого-то пафоса! Ни словом, ни жестом он не давал понять своего превосходства.

А ведь тренер – абсолютно уникальный. Думаю, что его главный козырь – психология, а жизнь доказывает, что именно этот фактор выходит в управлении футбольными командами на первый план. Взаимодействие внутри команды, нащупывание струн, с помощью которых ее можно по новой мотивировать, взбодрить.

Еще – подбор игроков, необходимость более широкой обоймы футболистов и активной ротации по ходу сезона, чтобы к решающим матчам ведущие игроки не были вымотанными. После этого мы к 2000 году, почти ни с кем не расставшись, пригласили в целую группу футболистов, которые сыграли потом для нас важные роли, – Евсеева, Нижегородова, Терехина, Цымбаларя, и у нас появилась возможность ротировать состав.

Далее – огромное внимание к своей футбольной академии. Тогда ведь как раз блистала группа игроков, которые из нее вышли, – Бекхэм, Гиггз, Скоулз, братья Невиллы, Батт. Помню, вернулся в Москву с твердым намерением, чтобы наша школа стала лучшей в столице. Не знаю, есть ли тут взаимосвязь, но сегодня в больше всего игроков из академий – как раз из «Локомотива». А процесс глобально начался именно в начале века.

Еще одним тезисом Фергюсона было то, что руководитель в клубе – он один и никто в его работу не лезет. Понятно, что те или иные траты на игроков могут быть одобрены акционерами или нет, но футбол – только его епархия. Отсюда и был тот «МЮ». Никто не мог приобрести игрока в обход него, – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков