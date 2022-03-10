Шпилевский о Рангнике: «Своим приходом уже многое дал российскому футболу. Для него важно довести проект «Локомотива» до конца»

высказался про , консультировавшего .

– Рангник – единственный человек, благодаря которому система [«Ред Булл»] заработала?

– Он и его приближенные все это создали. Это стопроцентно его философия. Под него подбирали людей, их воспитывали.

Понятно, что приходили разные тренеры со своим мышлением. Это сразу удаляли из головы и вписывали новую программу. Результат мы видим.

– Насколько велика роль Рангника в работе именно с тренерами в тот период?

– Первое время он очень много с нами работал. После – нанимал своих специалистов, с нами работал директор академии, который излагал его принципы.

Мы вместе шли к этой цели. Он ценит своих людей, знает, что они его не подведут и будут говорить то, что сказал бы он.

– Единство взглядов – это хорошо, но есть ощущение, что этим можно убить индивидуальность. Если ты не согласен с некоторыми моментами, что делать?

– Понятно, что нельзя быть диктатором – или так, или никак. Все идет благодаря процессу убеждения. И со временем ты понимаешь, что система действительно работает. И ее надо использовать.

Рангник – упертый и убежденный в своей правоте человек. Но в то же время он понимает, что у каждой команды есть свои особенности, которые надо учитывать – биологические, физиологические, спортивные. И так создается симбиоз.

– В России считают весь проект «Локомотива», под который позвали Рангника, большой аферой. Как вы его оцените?

– Пока трудно оценивать, прошло мало времени. Не знаю, дали ли ему рычаги полного влияния на происходящее.

Считаю, что он уже своим приходом многое дал российскому футболу. Это – будущее, к этому надо стремиться. Главное, быть открытым к этому.

– Вас удивил уход Рангника в «МЮ»?

– Он всегда мечтал снова поработать тренером. Тем более в Англии. Все-таки речь о таком великом клубе.

Но он оставил своих людей в «Локомотиве». Уверен, они на связи. Для него важно довести этот проект до конца, – сказал тренер, работавший пять лет в системе «Лейпцига».