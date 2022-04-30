Романцев о «Локо»: «Пришла компания немецких Остапов Бендеров, а легенды Лоськов с Пашининым отправлены в отставку»

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Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о ситуации в «Локомотиве».

— Из «Локо» сбежал немец Гиздоль. И клуб доверил команду Компперу, у которого нет ни лицензии, ни опыта. А Лоськова с Пашининым отправили в отставку. Вас это не удивило?

— Признаюсь, то, что происходит в этом клубе, меня уже давно не удивляет. Я всегда симпатизировал «Локомотиву». И частенько ходил на его матчи даже тогда, когда тренировал «Спартак». У спартаковцев с железнодорожниками были всегда очень теплые отношения. Неслучайно в разное время за «Локомотив» выступали Ярцев, Евсеев, Черчесов, Цымбаларь.

А изменилось мое отношение к этому клубу тогда, когда его руководство бесцеремонно избавилось от Семина. Убрало тренера, вернувшего команде золото, Кубок, Лигу чемпионов. А вместо этого пришла компания немецких Остапов Бендеров, один из которых метнулся в Англию, а другой по-английски рванул домой от греха подальше.

И теперь у руля команды безвестный даже в Германии «специалист-аналитик» без профессионального диплома. А легенды клуба Лоськов с Пашининым отправлены в отставку. Вот почему меня уже ничто в «Локомотиве» не удивляет, – сказал Романцев.

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