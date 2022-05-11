Юрий Семин: «Федун держит имидж «Спартака». Такие люди развивают футбол. Найдите другого, кто будет тратить 100 млн евро каждый год»

похвалил за управление .

– Как относитесь к Леониду Федуну, сменившему за 18 лет примерно столько же тренеров?

– Отношусь очень положительно. Потому что Федун – хозяин клуба и вкладывает в него свои деньги. Вы когда-нибудь слышали, чтобы в «Спартаке» кто-нибудь не получил вовремя зарплату? Никогда такого не было.

Имидж клуба Федун держит. Никогда негатива в этом плане у игроков не было.

Все время слышно – надо, мол, чтобы он продал «Спартак». Так купите! Никто же не покупает. Найдите другого человека, который каждый год будет тратить сто миллионов евро. Человека, который сделал бы для «Спартака» такой стадион и музей, в котором я был и получил большое удовольствие. Человека, который содержит академию.

Такие люди, как Федун, развивают наш вид спорта. Не будь его, может, и серьезного клуба не было бы.

Конечно, с тем количеством болельщиков, которое есть у «Спартака», с их требовательностью и возможностями клуба он не может всего один раз за 20 лет выиграть чемпионство. Это неправильно. Но в том, что нет результата, в первую очередь как мне кажется, виновато окружение Федуна. Сам он создает все объективные возможности для того, чтобы он был намного лучше.

Неправильно и то, что было в «Спартаке» в футбольном направлении после Романцева. При нем была четкая игровая философия, после него ее даже два-три года подряд не было. И вдруг оказалось, что как раз в тот футбол, в который в 1990-е годы играл Романцев, с его стеночками, забеганиями, коротким пасом, многие ведущие европейские команды играют сейчас. Тот же Гвардиола с его «Манчестер Сити», – сказал бывший тренер «Локомотива».

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